Sahne kostümü gündem oldu!

Türk pop müziğinin efsane ismi 77 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, sahnesine özel hazırlana ünlü isimlerden.Dün akşam İstanbul'da sahne alan Ajda Pekkan yine adından söz ettirdi.Ajda Pekkan, hayranlarına bir sürpriz yapıp sahneye, 'kedi kadın' olarak çıktı. Ancak Ajda Pekkan'ın garip dansı ve sahne kostümü sosyal medyayı ikiye böldü..Ajda Pekkan'ın garip görünen kedi kostümünü beğenmeyenler "Altına bez bağlamış sanki" yorumları yaptı.