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Nilgün Belgün'den Metin Akpınar'a destek

Nilgün Belgün, evlilik dışı dünyaya gelen kızlarıyla gündemden düşmeyen meslektaşı Metin Akpınar'a destek verdi.

Ekleme: 17.10.2023 - 12:49 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:51 / Editör: Ozge Selin
Türkiye, usta sanatçı Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan ikiz kızları Duygu ve Sevgi Nebioğlu kardeşleri konuşuyor.

Kızı Duygu Nebioğlu'nun açıklamalarının ardından günlerdir gündemden düşmeyen usta sanatçıya, meslektaşı Nilgün Belgün'den nostaljik bir fotoğrafla birlikte destek mesajı geldi.

Usta oyuncu, sosyal medya hesabından Akpınar ile bir karesini paylaştı.

İşte Belgün'ün paylaşımı:

"Hem ustam hem patronum"

"Bu fotoğraf 1976 yılında Devekuşu Kabarede ilk profesyonel oyunculuğumu sergilediğim 'Haneler' adlı oyunun müzik provasından. Benim için anısı ve değeri çok büyüktür. Metin Akpınar benim hem ustam hem patronum hem de sahne partnerimdi o yıllarda.

"Bedelini kendi öder"

Son zamanlarda hiç olmadığı kadar özel hayatıyla ilgili gündemde. Her insanın yaşamında hataları, yanlışları olduğu gibi sanatçıların da olabilir. Herkes hatasından ve yanlışından kendi sorumludur ve bedelini de kendi öder. Ödemiştir de. Metin Akpınar sanatıyla yıllarca halkı gülümsetmiş, yüzünü güldürmüş bir aktördür. Şu anda 82 yaşında olan bir sanatçının artık üstüne gitmemeli.

"Kızlarıyla baş başa bırakmalı"

Zaten yaşadıklarından yeterince üzülen bu adamın daha fazla saygınlığını yıpratmamalı itibarsızlaştırmadan daha fazla üzülmesine neden olmadan konuyu kapatıp onu kızlarıyla baş başa bırakmalı diye düşünüyorum. Çünkü biliyorum ki bu değerli insanların yeri asla dolmuyor. Onları yaşarken güzel anmak değerini bilmek zorundayız. Bunları eski bir dost olarak ustasından çok şey öğrenen bir öğrenci olarak söylemek istedim. Hassas bir durum ve asla dedikodu malzemesi yapılacak bir olay değil."

Nilgün Belgün'den Metin Akpınar'a destek
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