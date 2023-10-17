Kuruçeşme Açıkhava'da Serdar Ortaç rüzgarı!

12'nci kez Kuruçeşme Sahnesini tıklım tıklım dolduran ünlü popçu Serdar Ortaç, renkli sahne şovuyla unutulmaz bir konsere daha imzasını attı.Kuruçeşme dinleyicisiyle bu sezon son kez bir araya gelen şarkıcı, özenle hazırladığı repertuvarı, orkestrası ve dansçılarıyla konserine gelenleri doyasıya eğlendirdi.BOĞAZ'DA YANKILANDI2023 yılının en uzun soluklu konser maratonuna ev sahipliği yapan Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde en çok konser vererek rekora imza atan Ortaç'ın şarkıları Boğaz'da yankılandı.‘Karabiberim’, ‘Beni Unut’, ‘Sana Değmez’, ‘Gamzelim’ gibi birçok hit şarkısını seslendiren ünlü isim, konser boyunca hayranlarını hem şarkılarıyla eğlendirdi hem de yaptığı samimi sohbetiyle güldürdü.Yüzlerce dinleyicisinin sesini şarkılarıyla bir araya getiren Serdar Ortaç, Kuruçeşme Açıkhava'da bir kez daha unutulmaz bir gece yaşattı.