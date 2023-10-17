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Elektrikli otomobil satın aldı

Elektrikli otomobile geçen ünlü isimler arasına katılan son kişi Pınar Altuğ oldu.

Ekleme: 17.10.2023 - 09:53 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Son dönemin en popüler araçları elektrikli otomobiller. Ünlü isimler de artık yavaş yavaş elektrikli seçimler yapıyor. Pınar Altuğ da bu isimler arasında yerini aldı.

Geçtiğimiz günde Bebek'te görüntülenen Pınar Altuğ, yanında kızı Su ile bir etkinliğe katıldı.

Kızıyla birlikte kameralara poz veren ünlü isim, daha sonra valeden aracını istedi.

"Arabamız elektrikli"

Gitmeden arabasıyla ilgili bilgi veren güzel oyuncu, "Arabamız elektrikli. Son dönemde elektrikliye geçiş başladı. Biz de bir elektrikli araç aldık. Artık yavaş yavaş elektrikli araç dönemi başlıyor" açıklamasında bulundu.

3 milyon TL

49 yaşındaki Pınar Altuğ'un yeni aldığı aracının değerinin ise yaklaşık 3 milyon TL olduğu öğrenildi.

Elektrikli otomobil satın aldı
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