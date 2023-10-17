CZN Burak saçlarını sıfıra vurdu!

CZN Burak bir hayli zayıflamış ve son haliyle gündem olmuştu. Ünlü fenomen son olarak saçlarını sıfıra vurdurunca görenler "Yakışmamış", "Zaten zayıfsın iyice hasta gibisin" yorumlarında bulundu.

Çektiği yemek videolarıyla ünlenen fenomen CZN Burak babasıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geliyordu. Zor günler geçiren ve vaktinin büyük bir kısmını işine ayıran fenomen, bu süreçte bir hayli zayıflayarak herkesi şaşırttı.Son olarak yeni bir restoran açan ve hemen ardından umreye giden CZN Burak saçlarını sıfıra vurdurup imaj değişikliğine gitti.