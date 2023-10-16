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Müjde Uzman: Takıntılı hayranım yok!

Müjde Uzman, altı yıl aradan sonra tekrar müzisyen Sinan Akçıl ile bir araya geldikleri haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Akçıl geçtiğimiz günlerde Müjde Uzman’la görüştüğünü ve bu nedenle takıntılı hayranlarının evine geldiğini ve tehdit aldığını açıklamıştı. Oyuncu, konu hakkında açıklama yaptı.

Ekleme: 16.10.2023 - 02:30 Güncelleme: 16.10.2023 - 02:32 / Editör: Ozge Selin
Edis, Kerki Solfej'in sonbahar konserleri serisinin üçüncü ve son konserinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Şarkıları ve dans şovlarıyla Açıkhava Sahnesi'ni dolduranlara özel bir gece yaşatan şarkıcı unutulmaz geceye imza attı.

Uzun bir aradan sonra İstanbul’da verdiği üçüncü konseri ile seyircisinin karşısına çıkan Edis Görgülü ses, ışık, dans ve görsel şovlarıyla izleyenlerini coştururdu.

Müjde Uzman: Takıntılı hayranım yok!

"ARTIK ÇOK KOMİK"

Konserde görüntülenen Müjde Uzman, altı yıl aradan sonra tekrar müzisyen Sinan Akçıl ile bir araya geldikleri haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyip, “O kadar çok müzisyen ve oyuncu arkadaşım var ki dışarı çıkıyoruz. 'Bunlar sevgili falan' oluyor. Artık çok komik. Eskiden kavga ediyordum herkesle. Aman yani artık" dedi.

Müjde Uzman: Takıntılı hayranım yok!

"SİNAN'IN DEDİĞİ ŞEY DOĞRU"

Sinan Akçıl ise geçtiğimiz günlerde Müjde Uzman’la görüştüğünü ve bu nedenle takıntılı hayranlarının evine geldiğini ve tehdit aldığını açıklamıştı. Oyuncu, Sinan Akçıl’ın hayranlarının evine kadar gittiğini doğrularken, kendisinin takıntılı hayranları olmadığını belirtip şöyle konuştu: "Takıntılı hayranım yok bana öyle şeyler yapmıyorlar. Tehlikeli bir şey yani Sinan’ın dediği şey doğru, evine giden darlayanlar, adresini bulanlar var. Hoş bir şey değil, kimse için değil. Ben çok şahit olmadım bana hiç olmadı."

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