Hadise'den İsrail-Hamas paylaşımı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar şiddetini artırarak devam ediyor. Saldırılarda 750'si çocuk 2 bin 670 Filistinli hayatını kaybederken İsrail'de ise can kayıpları 1300'ün üstünde.Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insani dram her geçen gün derinleşirken ünlü isimlerden de konuyla ilgili paylaşımlar geliyor.Son olarak paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise'den bir açıklama geldi. "İnsanları görüyorum ama insanlık göremiyorum…" diyen Hadise, devamında şunları yazdı:"Hiçbir çocuğun, hiçbir kadının, hiçbir erkeğin, hiçbir insanın ölmemesi konusunda hepimiz hemfikiriz sanırım.Ben politikacı değilim. Ben bir kadınım, kız kardeşim, bir anne babanın kızıyım, sanatçıyım. Ben hiçbir çocuğun, ailenin, insanın acı çekmemesini isteyen bir insanım. Çocuklarını, ailelerini ve evlerini kaybedenler için dua ediyorum… Savaşı durdurun!"