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Güllü zayıflığıyla dikkat çekti

Türk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü, son zamanlarda verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiriyor. Geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo birden veren ünlü şarkıcı yeni klibi için 20 kilo daha vermişti. Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'den yeni poz geldi.

Ekleme: 16.10.2023 - 09:44 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Bir döneme damga vuran şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Güllü, yıllar içindeki değişimi ve verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Kilolarıyla hep başı dertte olan Güllü, 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu. İmajını da yenileyen Güllü'nün yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı.

YENİ ŞARKISININ KLİBİ İÇİN BİR KEZ DAHA KİLO VERDİ

Şarkıcı Güllü, 9 ayda tam 70 kilo birden verdi. Güllü son olarak, 'Bendeki Sen' isimli yeni şarkısının klibini için de 20 kilo vermişti.

SON HALİNE BEĞENİ YAĞDI

Şimdilerde yeni klip hazırlığında olan ünlü ismin son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

ANNESİNİ TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI KAYBETTİ

Şarkıcı, 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına katılmıştı. Güllü programda kaybettiği annesinin vefatı ile ilgili açıklama yaparken gözyaşlarını tutamamıştı. Kendisi de dahil olmak üzere annesinin hiçbir yakınına operasyon ile ilgili haber vermediğini söyleyen Güllü, operasyondan bir gün sonra annesinin vefat haberini sahneden yeni indiği sırada aldığını ifade etmişti.

Annesinin yalnızca şeker hastalığı olduğunu, onun dışında çok sağlıklı olduğunu söyleyen ve kötü bir operasyonun ardından hayatını kaybettiğini dile getiren Güllü, annesinin kilosu nedeniyle yürümekte zorlandığını ve kendilerinin izin vermeyeceğini bildiği için böyle bir operasyonu habersiz bir şekilde yaptırdığını anlatmıştı.

Güllü zayıflığıyla dikkat çekti
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