Fulden Uras yeniden ameliyat oluyor!

Şarkıcı Fulden Uras, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Fulden Uras'tan, hayranlarını üzen haber geldi. 13 yılda 22 kez ameliyat olduğunu söyleyen Uras, yeniden operasyon geçireceğini açıkladı.SEVENLERİNİ BİLGİLENDİRDİDaha önce meme kanserine yakalanan ve defalarca kez ameliyat olan 55 yaşındaki Fulden Uras, yapılan son kontrollerinin ardından sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden sevenlerine bilgi verdi."ARTIK ACI YOK"Fulden Uras, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:22 ameliyat... 22 kere narkoz... Her birinden umutla 'Bu son olacak' diye dualarla çıkmak. 13 sene dile kolay... Çok çektirdin yine de 'Hamdolsun' dedim. Halime hep şükrettim, dermansız dert değildin. Şimdi yarın seninle vedalaşıyorum sağ meme. İçim buruk asla üzgün değilim, hatta bilakis mutluyum en ufacık üzüntümde şişen, enfeksiyonlanan bir organ artık bedenimde olmayacak. Artık acı yok düşünsenize ne büyük lüks benim için... Biraz duygusalım annemi özledim. Ne çok üzülürdü şu an yaşasaydı. Nasıl dert ederdi kendine. Biliyorum ki benim meleğim beni oradan korur. Sevgili dostlarım artık hep mutlu haberler vereceğim sizlere pazartesi acılarım son bulacak. Merak etmeyin çok emin ellerdeyim. Şu an için doktorlarım alınacak meme yerine bir silikon koymayı uygun görmediler. Ameliyattan sonra sizleri tekrar bilgilendiririm. Birkaç gün yokum merak etmeyin. Hepimizi çok seviyor, dualarımızı bekliyorum. Hoşça kal acılarım, hoşça kal sağ memem.