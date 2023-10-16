Esra Erol'un AVM stili göz kamaştırdı!

Tek başına alışverişe çıkan başarılı sunucu Esra Erol alışveriş merkezinde görüntülendi. Burada kışlık yeni sezon ürünlerini inceleyen ve uzun süre alışveriş yapan sunucu, "Hafta sonu tatilini iyi değerlendirmeye çalışıyorum, onun dışında hafta içi gün boyu işteyim program gayet iyi gidiyor fırsat buldukça bir şeyler almaya çalışıyorum" dedi.Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Esra Erol’un şık AVM stili göz kamaştırdı.