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Erkan Can kaza geçirdi

236 promil alkollü çıkan oyuncu, aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Alkolmetreyi üfleyen Erkan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" dedi.

Ekleme: 16.10.2023 - 09:21 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Erkan Can, alkollü halde kullandığı 34 BK 4395 plakalı aracıyla İstanbul Ümraniye'de seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.

Kazayı gören bazı sürücüler, yardım etmek için olay yerinde durup, durumu polis ekiplerine bildirdi.

236 promil alkollü çıktı

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayı yara almadan atlatan Erkan Can'a alkolmetreyi üfletti.

Ünlü oyuncunun 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazanın ardından ağır şekilde hasar alan araç çekici yardımı ile kaldırılırken Erkan Can'ın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

"Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah"

Kazayı gördükten sonra olay yerine gelen bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, Erkan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" diyerek alkolmetreyi üflüyor.

Üfledikten sonra "Çıkacağını biliyorum." dediği duyuluyor.

Durumunun iyi olup olmadığının sorulması üzerine Erkan Can, "Oğlum bende bir şey yok. Sakin ol, bende hiçbir şey yok. Matizim." diye cevap veriyor.

Erkan Can kaza geçirdi
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