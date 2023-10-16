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Bergüzar Korel'in 5 yıldızlı karavanı

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sette karavanının içinden bir kare paylaştı.

Ekleme: 16.10.2023 - 09:24 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Çocukları için Türkiye'yi terk edip İngiltere'ye yerleşen ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yıllar sonra döndüğü set günlerine dair paylaşımlar yapmıştı. Korel, set yoğunluğuna dair sitemkar paylaşımları yüzünden tepki çekmişti.

"Sanki asgari ücrette çalışıyor"

"Sanki asgari ücrette çalışıyor" yorumlarına maruz kalan oyuncudan açıklama gecikmemişti.

"İşimi çok seviyorum"

Instagram hesabından hakkındaki yorumlara cevap veren oyuncu, "İşimi çok seviyorum, işimde yorulmayı, emek vermeyi, zamanın yetmemesini, çocuklarımla sete gelmeyi, bu aile ortamını, repoda koşuşturmayı, mesleğime dair her şeyi çok seviyorum. Burada sizlerle şeffaf olmayı, şakalaşmayı da öyle... Ekmeğimi de sonuna kadar hak ediyorum, işine minnet duyan ve emek veren herkes gibi. Ben bu kadarım, ne daha fazla ne daha azı. Şu an bu satırları yazarken yemek arası ve karavanda bebelerimleyim." demişti.

Gelen eleştiriler sonrası sosyal medya paylaşımlarına devam eden Korel, sette karavanının içinden bir kare paylaştı. Korel, bu kez lüks karavanını gösterip yaptığı işin avantajlarını sergiledi.

Karavanı adeta 5 yıldızlı otel gibi olan Korel'e yorumlar da peş peşe geldi.

"Ne zor hayat ama"

Oldukça modern döşenmiş ve bol ışıklandırmalı karavan, kullanıcıların gözünden kaçmadı. Görenler, "Ne zor hayat ama" yorumlarında bulundu.

Bergüzar Korel'in 5 yıldızlı karavanı
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