  • USD: 27,74 - 27,79
  • EURO: 29,23 - 29,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Çalışkanoğlu'ndan 'Hades' yorumu!

Sinan Çalışkanoğlu, Hülya Koçyiğit'in sunumuyla TRT 2'de ekranlara gelen 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. 'Selena', 'Türk Malı', 'Kertenkele' ve 'Güldür Güldür Show' birçok projede yer alan Çalışkanoğlu, oyunculuğa nasıl başladığını anlattı.

Ekleme: 15.10.2023 - 00:48 Güncelleme: 15.10.2023 - 00:51 / Editör: Ozge Selin
Çocukluk ve öğrencilik zamanlarını anlatan Sinan Çalışkanoğlu, “Yaramaz bir öğrenciydim. Uzun süre ilgi alanı bulamadım. İyi ki öyle bir çocuk olmuşum. Yaramaz çocukların hayal gücü geniş oluyor. Küçüklükten beri kendime ait bir dünyam vardı, hayvanlarla vakit geçiriyordum. Veteriner olmak istiyordum. İki sokak kedisi ve üç sokak köpeğine bakıyoruz. Herkesin yapması gereken bir şey bu” dedi.

"YETENEĞİMİ ANNEM FARK ETTİ"

Oyuncu olma hayali olmadığını belirten Çalışkanoğlu, "Yeteneğimi, yaptığım taklitlerle annem fark etti. O zamanlar Devekuşu Kabarelerini taklit ederdik. Annem ‘Bu çocuktan tiyatrocu olur’ kanısındaydı. Hâlâ işlerimi takip eder; iş tutar ya da tutmaz yorumu yapar ve genelde tutar. 7-8 yaşındayken ismimi, saçımı değiştirip dışarı çıkıyormuşum. Aslında zaten oynuyormuşum" ifedelerini kullandı.

"SUNUCULUK YAPMAYI SEVİYORUM"

YouTube kanalında devam eden projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan ünlü isim, "YouTube’a geçmek televizyona göre daha kolay. Sektörde dijitale doğru bir kayma var. Beş bölüm çektik, çok keyifli bir iş ve çekimlere devam edeceğiz. Başka projeler de olacak. Ben sunuculuk yapmayı seviyorum, farklı formatlarda sunuculuk yaptım ve çok keyif aldım” şeklinde konuştu.

"HER ŞEY ASLINA DÖNER"

Tiyatro yapmak istediğini dile getiren Sinan Çalışkanoğlu, “Güzel bir proje bulup, tekrar sahnede olmak istiyorum. Pandemi girince projeler durdu, tekrar hayata geçsin istiyorum. Kabare tarzı oynamıştım, çok keyifliydi. Her şey aslına döner. Her ne kadar teknoloji ve dijital, hayatın içine girse de insanlar insan hikayesi dinlemek istiyor. Tiyatro salonlarının tıklım tıklım olması müthiş” açıklamasını yaptı.

"GANİ MÜJDE BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÖRNEK"

Oyunculuğa nasıl başladığını anlatan Sinan Çalışkanoğlu “Davetsiz misafir ilk işimdi, küçük bir rolüm vardı. Bir gün arkadaşımın deneme çekimine gittik. Orada bana ‘Sen de gir’ dediler, Hayat Bilgisi dizisine öyle girdim. Sonra Selena geldi. Gani abi ile en uzun işimiz oldu. Gani Müjde benim için çok önemli bir örnektir, onun kalemine çok güveniyordum. O da karaktere katacaklarıma güveniyordu. Beni yolda görüp ‘Aaa Hades ağabey’ diyenler var. Hades’in üzerime yapışmasından hiç rahatsız olmadım. Bugün iyi bir senaryo ile çekilse yine izlenir” dedi.
Batı'nın acımasız ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı! Walt Disney'den İsrail'e destek
New York’ta ABD’li muhabire tokat gibi cevap! Başı kesilen bebek yalanına isyan etti: Sürekli uyduruyorsunuz
Fethiye'de yollar göle döndü! Esnaf CHP'li belediyeye tepkili
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist öldürüldü
İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü! Binlerce kişi Beyazıt Meydanı’nda toplandı
Bakan Fidan’dan dünyaya Filistin çağrısı: Tek geçerli yol iki devletli çözüm
95 yaşındaki siyonistten kan donduran çağrı! İsraillilere seslendi: Arap komşularınızı katledin!
Başkan Erdoğan: Depremin yaralarını hızla sarıyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan P20 Zirvesi'nde Filistin için yoğun diplomasi trafiği
İsrail kirli planını devreye soktu! Netanyahu 'Bu daha başlangıç' demişti: Sırada ne var?
Bahçeli: Gazze insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya
Bu kadarına pes! Batı’nın ‘özgür’ basını toz kondurmadı! İsrail’in öldürdüğü Reuters muhabiri için skandal manşet!
Bakan Yerlikaya duyurdu! HDP'li vekilin aracında iki terörist yakalandı
Mısır'da kritik temas! Bakan Fidan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi
Alman basını ‘kan akıtmayın’ diyen Türkiye’yi hedef gösterdi: İsrail zulmüne baş kaldıran Başkan Erdoğan’a çirkin sözler!
Gazzeli siviller için yardım taşıyan üçüncü uçak Mısır'a iniş yaptı
ABD'den skandal Gazze talimatı: ABD kan mı istiyor?
Yavaş’ın banka oyununu Özcan ortaya çıkardı! “Yavaş’a 472 milyon kredi verildi. Yavaş yüzde 40 faizle çektiği parayı aynı bankaya yüzde 30 faizle geri yatırdı”
İsrail göz göre göre katliam yapıyor: Yeniden saat verdiler! Bölgede son durum...
Mardin'de PKK'ya ağır darbe: Turuncu ve gri kategoride bulunan iki terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Kırıkkale'de ziyaretçilerin uğrak noktası: Tarihi Sulu Mağara

Kırıkkale'de ziyaretçilerin uğrak noktası: Tarihi Sulu Mağara

Adana'da torun dehşeti! Demir kürekle feci şekilde dövdü

Adana'da torun dehşeti! Demir kürekle feci şekilde dövdü

Geceleri saklanıyorlar, insanın uyumasını bekleyip kanını emiyorlar

Geceleri saklanıyorlar, insanın uyumasını bekleyip kanını emiyorlar

Büyük ceza yolda: Avrupa Birliği, X'e soruşturma başlattı

Büyük ceza yolda: Avrupa Birliği, X'e soruşturma başlattı

İstanbullular dikkat: 21 ilçede büyük elektrik kesintisi

İstanbullular dikkat: 21 ilçede büyük elektrik kesintisi