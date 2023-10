Sinan Çalışkanoğlu'ndan 'Hades' yorumu!

Sinan Çalışkanoğlu, Hülya Koçyiğit'in sunumuyla TRT 2'de ekranlara gelen 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. 'Selena', 'Türk Malı', 'Kertenkele' ve 'Güldür Güldür Show' birçok projede yer alan Çalışkanoğlu, oyunculuğa nasıl başladığını anlattı.

Çocukluk ve öğrencilik zamanlarını anlatan Sinan Çalışkanoğlu, “Yaramaz bir öğrenciydim. Uzun süre ilgi alanı bulamadım. İyi ki öyle bir çocuk olmuşum. Yaramaz çocukların hayal gücü geniş oluyor. Küçüklükten beri kendime ait bir dünyam vardı, hayvanlarla vakit geçiriyordum. Veteriner olmak istiyordum. İki sokak kedisi ve üç sokak köpeğine bakıyoruz. Herkesin yapması gereken bir şey bu” dedi.



"YETENEĞİMİ ANNEM FARK ETTİ"



Oyuncu olma hayali olmadığını belirten Çalışkanoğlu, "Yeteneğimi, yaptığım taklitlerle annem fark etti. O zamanlar Devekuşu Kabarelerini taklit ederdik. Annem ‘Bu çocuktan tiyatrocu olur’ kanısındaydı. Hâlâ işlerimi takip eder; iş tutar ya da tutmaz yorumu yapar ve genelde tutar. 7-8 yaşındayken ismimi, saçımı değiştirip dışarı çıkıyormuşum. Aslında zaten oynuyormuşum" ifedelerini kullandı.



"SUNUCULUK YAPMAYI SEVİYORUM"



YouTube kanalında devam eden projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan ünlü isim, "YouTube’a geçmek televizyona göre daha kolay. Sektörde dijitale doğru bir kayma var. Beş bölüm çektik, çok keyifli bir iş ve çekimlere devam edeceğiz. Başka projeler de olacak. Ben sunuculuk yapmayı seviyorum, farklı formatlarda sunuculuk yaptım ve çok keyif aldım” şeklinde konuştu.



"HER ŞEY ASLINA DÖNER"



Tiyatro yapmak istediğini dile getiren Sinan Çalışkanoğlu, “Güzel bir proje bulup, tekrar sahnede olmak istiyorum. Pandemi girince projeler durdu, tekrar hayata geçsin istiyorum. Kabare tarzı oynamıştım, çok keyifliydi. Her şey aslına döner. Her ne kadar teknoloji ve dijital, hayatın içine girse de insanlar insan hikayesi dinlemek istiyor. Tiyatro salonlarının tıklım tıklım olması müthiş” açıklamasını yaptı.



"GANİ MÜJDE BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÖRNEK"



Oyunculuğa nasıl başladığını anlatan Sinan Çalışkanoğlu “Davetsiz misafir ilk işimdi, küçük bir rolüm vardı. Bir gün arkadaşımın deneme çekimine gittik. Orada bana ‘Sen de gir’ dediler, Hayat Bilgisi dizisine öyle girdim. Sonra Selena geldi. Gani abi ile en uzun işimiz oldu. Gani Müjde benim için çok önemli bir örnektir, onun kalemine çok güveniyordum. O da karaktere katacaklarıma güveniyordu. Beni yolda görüp ‘Aaa Hades ağabey’ diyenler var. Hades’in üzerime yapışmasından hiç rahatsız olmadım. Bugün iyi bir senaryo ile çekilse yine izlenir” dedi.