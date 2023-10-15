Nefret ettiği karakteri açıkladı

Harbiye'de konser veren Edis'i dinlemek isteyen ünlü isimler adeta akın etti. Konseri izlemeye giden Müjde Uzman'ı gören Edis, Kızılcık Şerbeti hayranı olduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Nefret ediyorum ondan" diyerek Kızılcık Şerbeti'nde sevmediği karakteri açıkladı.

Şarkıları dillere pelesenk olan ünlü popçu Edis, Harbiye konserinde sevenlerinin karşısına çıktı. Edis'i izlemeye gidenler arasında Sinem Kobal ve Burçin Terzioğlu gibi ünlü isimler de yer aldı.



Oyuncuları arasında Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya'nın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman da Edis'i dinleyenler arasındaydı.



Uzman'ı gören Edis "Çok sinirliyim Fatih'e. Nefret ediyorum ondan. İyi ki getirmedin onu yanında. Görmek bile istemiyorum onu. 'Biz rolümüzü yapıyoruz' diyorlar ama ona da inanmıyorum. Sen çok tatlısın ama. Bizde sadece 'güno' var" dedi.