Miray Daner'den ilişki açıklaması

İlişkilerinde sınırları olduğunu belirten Miray Daner, "Sınırlarım aşıldığı zaman aşkı değil, kendimi tercih ederim. Bu bana eskiden bencillik yapıyorum gibi hissettirirdi ama şimdi kendime duyduğum saygıdan olduğunu biliyorum" dedi.Yeni bir aşka yelken açan genç oyuncu, "Saygı ve güven varsa mutlu olmamanız mümkün değil. Mesleğim gereği ilişkimi göz önünde yaşıyor olmak beni huzursuz ediyor" açıklamasını yaptı.Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'i çabuk unutan Miray Daner, Bodrum'da Ata Caner Çerçioğlu’yla objektiflere yakalanmıştı. Çiçeği burnunda sevgililer, bir ara aşka gelerek, öpüşmüştü.Daha önce verdiği bir röportajda, aşık olduğunda şeffaf ve içten olduğunu belirten oyuncu, "Sadece iki insan arasında değil, ruhunuza dokunan her şeye aşk duyabilirsiniz. Bence aşk, doruklarda olan bir sevgi çeşididir” şeklinde konuşmuştu.