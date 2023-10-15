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Miray Daner'den ilişki açıklaması

Bodrum tatilinde Ata Caner Çerçioğlu ile görüntülenen Miray Daner, Elle dergisinin ekim sayısına kapak oldu. 24 yaşındaki oyuncu, özel hayatına dair açıklamalarıyla dikkat çekti.

Ekleme: 15.10.2023 - 00:44 Güncelleme: 15.10.2023 - 00:45 / Editör: Ozge Selin
İlişkilerinde sınırları olduğunu belirten Miray Daner, "Sınırlarım aşıldığı zaman aşkı değil, kendimi tercih ederim. Bu bana eskiden bencillik yapıyorum gibi hissettirirdi ama şimdi kendime duyduğum saygıdan olduğunu biliyorum" dedi.

"İLİŞKİMİ GÖZ ÖNÜNDE YAŞAMAK RAHATSIZ EDİYOR"

Yeni bir aşka yelken açan genç oyuncu, "Saygı ve güven varsa mutlu olmamanız mümkün değil. Mesleğim gereği ilişkimi göz önünde yaşıyor olmak beni huzursuz ediyor" açıklamasını yaptı.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'i çabuk unutan Miray Daner, Bodrum'da Ata Caner Çerçioğlu’yla objektiflere yakalanmıştı. Çiçeği burnunda sevgililer, bir ara aşka gelerek, öpüşmüştü.

AŞKIN TANIMINI BÖYLE YAPTI!

Daha önce verdiği bir röportajda, aşık olduğunda şeffaf ve içten olduğunu belirten oyuncu, "Sadece iki insan arasında değil, ruhunuza dokunan her şeye aşk duyabilirsiniz. Bence aşk, doruklarda olan bir sevgi çeşididir” şeklinde konuşmuştu.

Miray Daner'den ilişki açıklaması
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