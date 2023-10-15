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Eski hali ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Sıla Türkoğlu'nun eski hali ortaya çıktı. Güzel ismin kilo verdiği ve bazı estetikler yaptırdığı görüldü.

Ekleme: 15.10.2023 - 09:47 Güncelleme: 15.10.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Kızılcık Şerbeti dizisinde dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu, yükselişini de sürdürüyor.

Başarılı oyuncunun özel hayatı ve eski hali de şu sıralar gündemde...

Yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıkan Sıla Türkoğlu'nun kilolu hali görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Oyuncunun yıllar içerisinde hem kilo verdiği hem de bazı estetikler yaptırdığı görüldü.

Eski hali ortaya çıktı

Estetikleri sıralandı

Şimdilerde güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu'nun yıllar önceki kilolu halini gören takipçileri tanımakta zorlandı.

Dudaklarına dolgu yaptırdığı ve fazla kilolarından kurtulan oyuncunun bir de çene dolgusu yaptırdığı ileri sürüldü.

24 yaşındaki oyuncunun yıllar içinde saç kesimini de değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.
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