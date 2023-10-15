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Beyaz Gazete
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Boşanma iddialarına ateş püskürdü

Bensu Soral hakkında çıkan boşanma iddialarına ilişkin," Çok güzel, iyi giden bir ilişkimiz var. Umarım böyle haberler çıkmaz artık" diyerek son noktayı koydu.

Ekleme: 15.10.2023 - 15:26 Güncelleme: 15.10.2023 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti, ilişkilerine dair ciddi bir krizin eşiğinden döndü.

Boşanacakları konuşulan çiftten Hakan Baş, 'Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru.

Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz' demişti.

Ancak ikili 2022 yılında yaralarını sardı ve sakin bir 2023 yılı geçirmeye başladı.

Ayrılık iddialarının rafa kalkmasının ardından, bir kez daha konu açılınca ikili isyan etti.

Boşanma iddialarına ateş püskürdü

'Umarım böyle haberler çıkmaz artık'

Ünlü çift, son olarak Edis'in Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine gitti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soral ile Baş, gazetecilerle konuşarak; geçmişteki ayrılık iddialarının zaman zaman yine gündeme gelmesine isyan etti.

'Bu tip söylentilerin neden çıktığını biz de bilmiyoruz' diyen ikili, şu ifadeleri kullandı:

'Çok güzel, iyi giden bir ilişkimiz var. Umarım böyle haberler çıkmaz artık.'
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