Ayça Ayşin Turan'dan dikkat çeken sözler

Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, bir dergiye verdiği rörpotajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ayça Ayşin Turan, senaryolarda yer alan karakterler hakkında konuştu. Turan, "Senaryodaki karakterler gündelik hayatta yaşayan insanlar" dedi.

Son dönemde özel hayatı ile magazin basınında yerini alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan estetik işlemlerle de yaşadığı değişimle adından söz ettiriyor. Bir dergi için objektif karşısına geçen Ayça Ayşin Turan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



"SENARYODAKİ KARAKTERLER GÜNDELİK HAYATTA YAŞAYAN İNSANLAR"



Turan, "Okuduğumuz senaryolar her ne kadar kağıt üzerinde ve uç karakterler olarak görünse de aslında oradaki karakterler, gündelik hayatımızda bizimle yaşayan insanlar. Hatta bazı karakterlerde kendinden de bir parça bulabiliyorsun. 'Senaristin yazdığı karakter bunu neden yapıyor? Ben olsam bu karakterin yerine ne yapardım?' diye empati kurmayı seviyorum" şeklinde konuştu.