'Teletabiler'deki 'Güneş Bebek' hamile...

Çocuklar için yapılan ve bir dönem Türkiye'de de yayınlanan yayınlanan televizyon dizisi 'Teletabiler'deki (Teletubbies) 'Güneş Bebek' Jess Smith Instagram hesabından anne olacağını duyurdu. Uzun süredir Rick Latham ile birlikte olan Smith, bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı."HALEN BEBEK GİBİ YÜZÜM VAR"Şu an 28 yaşında olan Jess Smith daha önce yaptığı açıklamada "Halen bebek gibi bir yüzüm var. Herkes o zamanki ifademle şimdiki arasında benzerlik olduğunu ve gülümsememin hiç değişmediğini söylüyor" demişti.