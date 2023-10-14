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'Teletabiler'deki 'Güneş Bebek' hamile...

Bir döneme damga vuran televizyon programı 'Teletabiler'deki (Teletubbies) 'Güneş Bebek'i oynayan Jess Smith hamile olduğunu duyurdu. Ünlü oyuncu, güzel haberi sosyal medya hesabında duyurdu.

Ekleme: 14.10.2023 - 01:08 Güncelleme: 14.10.2023 - 01:09 / Editör: Ozge Selin
Çocuklar için yapılan ve bir dönem Türkiye'de de yayınlanan yayınlanan televizyon dizisi 'Teletabiler'deki (Teletubbies) 'Güneş Bebek' Jess Smith Instagram hesabından anne olacağını duyurdu. Uzun süredir Rick Latham ile birlikte olan Smith, bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı.

"HALEN BEBEK GİBİ YÜZÜM VAR"

Şu an 28 yaşında olan Jess Smith daha önce yaptığı açıklamada "Halen bebek gibi bir yüzüm var. Herkes o zamanki ifademle şimdiki arasında benzerlik olduğunu ve gülümsememin hiç değişmediğini söylüyor" demişti.

'Teletabiler'deki 'Güneş Bebek' hamile...
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