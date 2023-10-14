Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci'den acı haber geldi. Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci hastalığı nedeni ile hayatını kaybetti. Melekler Korusun dizisiyle yıldızı parlayan Özpirinçci, babasının ölüm haberi ile büyük yıkım yaşadı.Ünlü oyuncunun babası öğlen namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı. Yüzlerce seveninin uğurladığı cenaze namazında göz yaşlarına hakim olamayan Özge Özpirinçci'yi kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Yamantürk ve yakın arkadaşları teselli etti.