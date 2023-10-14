Melis Sütşurup'tan iddialı kombin!

Şarkıcı Mustafa Sandal ile Haziran 2022'de İtalya’nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturan, daha sonra Marmaris’te düğün yapan Melis Sütşurup, önceki gece Bebek Otel'e girerken görüntülendi.

Tek başına arkadaşının doğum gününe geldiğini söyleyen Melis Sütşurup, "Mustafa evde maç izliyor, oğluyla beraber. Ben de arkadaşımın doğum gününe geldim. Pek çıkmıyorum evden bu akşam da doğum günü diye geldim" dedi.SİYAHLAR İÇİNDEMelis Sütşurup Sandal, kısa açıklamasının ardından doğum günü kutlamasının yapıldığı mekana girdi. Siyahlar içindeki sosyetik güzelin iddialı tarzı dikkatlerden kaçmadı.