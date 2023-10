Evliliklerinde altı yılı geride bıraktılar!

‘Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla şöhreti yakalayan Ferman Toprak, Hilal Öztürk ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. İkili, 2018'de ise Adel Su ismini verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.Ünlü şarkıcı, son olarak 319 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından eşiyle evlilik yıl dönümlerini kutladığı romantik bir paylaşımla gündeme geldi.'SENİ İLK GÖRDÜĞÜM AN DİLEĞİMİN GERÇEKLEŞTİĞİNİ ANLADIM'Düğün günlerinde çekilen aşk dolu pozlarını peş peşe yayınlayan Toprak, gönderisine şu mesajı yazdı:Her zaman gerçek aşkı bulmak için dua ettim ve seni ilk gördüğüm an, bu dileğimin gerçekleştiğini anladım. Yıllar, sana karşı olan duygularımı hiç değiştirmedi.'NİCE YILLARIMIZ OLSUN''Mutluluğum senin yanında katlanarak arttı ve her sene de artmaya devam edecek. Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım! Nice nice yıllarımız olsun kara kızım.'Şarkıcının takipçilerinden büyük ilgi gören bu paylaşımına; 'Mutluluğunuz daim olsun', 'Çok güzelsiniz maşallah' ve 'Evladınızla birlikte nice yıllarınız olsun' gibi yorumlar yapıldı.'AŞKIM BENİM'Hilal Öztürk ise eşiyle çekilen bir karesini 44.5 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden paylaşarak; 'Canım, aşkım benim. Nice yıllar olsun seninle' mesajını yazdı.