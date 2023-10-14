Ebru Şahin yazı kapatamadı

Cedi Osman'la mutlu bir evliliği olan Ebru Şahin, sezonu henüz kapatmadı.Eşiyle birlikte tatile çıkan ve en güzel pozlarını yayınlayan oyuncuya, beğeni yağdı.Güzel ismin hayranları, 'Gözümüz, gönlümüz açıldı' demeyi ihmal etmedi.Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi büyüleyen Şahin, kusursuz fiziğini de sergiledi.Mutluluğu yüzünden okunan güzel oyuncu, uzun bir süre daha yaz sezonunu kapatacak gibi durmuyor.