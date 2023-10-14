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Burak Özçivit eşine kavuştu!

Gösteri dünyasının popüler çifti Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, oyunculuk kariyerlerinin dışında özel hayatları ve paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Son olarak Pakistan’da bir AVM'deki tanıtımda izdihama neden olan 'Kuruluş Osman'ın yıldızı ile kendisi gibi oyuncu olan eşi, romantik pozları ile kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 14.10.2023 - 00:58 Güncelleme: 14.10.2023 - 01:01 / Editör: Ozge Selin
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2013 yılında rol adıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu birlikteliklerini 2017'de nikâh masasına taşıyan oyuncu çift, Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen düğün ile hayatlarını birleştirmişti.

2019 yılında oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan ikili, 18 Ocak'ta ise Kerem adını verdikleri ikinci bebeklerini kucaklarına almıştı.

Burak Özçivit eşine kavuştu!

Yaz boyunca eşi ve çocuklarıyla beraber Bodrum'da tatilin keyfini doyasıya çıkaran yakışıklı oyuncu, "Tatilimiz çok güzel geçti. Çocuklarla bolca vakit geçirdim. Ben setlerden dolayı döndüm ama onlar bir süre daha orada kaldı" açıklamasını yapmıştı.

Burak Özçivit eşine kavuştu!

'Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i, geçtiğimiz günlerde yüzü olduğu parfüm markasının bir AVM'deki etkinliği için gittiği Pakistan'da hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşmıştı. Bir ara ezilme tehlikesi de yaşayan Özçivit, evine döndükten sonra eşi ile hasret giderdi.

Burak Özçivit eşine kavuştu!

Arabada el ele poz aşk pozu veren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'e hayranlarından beğeni yağdı. Güzel oyuncu romantik pozu dudak emojisiyle paylaşırken, Özçivit de aynı kareye kendi hesabında yer verdi.

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