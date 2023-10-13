Perran Kutman oyunculuk sektörünü eleştirdi

Usta oyuncu Perran Kutman oyunculuk sektörüne verdi veriştirdi.

Gırgıriye, Hababam Sınıfı, Perihan Abla, Şehnaz Tango gibi filmlerle izleyicilerde silinmez bir iz bırakan Perran Kutman'ın kalbi kırık.



Türk sinemasının en sevilen isimleri arasında yer alan Perran Kutman, dizi sektörü için bir dizi açıklamalarda bulundu.



"Saygım yok"



Gazete Oksijen'in haberine göre Perran Kutman, sektörden uzak olma nedenini 'O kadar yormuşum ki kendimi. Ve bu kadar yorulmama karşılık bana saygı göstermeyen sektöre de artık benim saygım yok. Onun için de yapmak istemiyorum' diyerek açıkladı.