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Emre Karayel: Hanım uykusuz kalıyor!

Geçtiğimiz yıl ocak ayında "Can" adını verdikleri bebeklerini kucağına alan Emre Karayel, eşi Gizem Demirci ile görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Müthiş bir duygu, tarif edemem. Dünyanın en güzel olayı... Baba olmayanlara tavsiye ederim. Bir dakika bile düşünmesinler" dedi.

Ekleme: 13.10.2023 - 10:34 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Emre Karayel, 2020 yılında sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz ocak ayında doğum için hastaneye giden çift, Can Öcal ismini verdikleri oğullarına kavuşmuştu.

BEŞ GÜN SONRA BABASINI KAYBETMİŞTİ

Oğlunu kucağına aldıktan beş gün sonra babası Öcal Karayel'i kaybeden ünlü isim, acı haberi sosyal medyadan duyurmuştu. Oyuncu, paylaşımında; “Canımız babamız Öcal Karayel vefat etmiştir. Cenazesi Adana Kabasakal mezarlığında ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Toprağı bol mekanı cennet olsun" ifadelerini kullanmıştı.

"ZAMANIN DURDUĞU AN"

Karayel, daha önce de baba-oğul pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamış ve şu notu düşmüştü:

Zamanın durduğu an... 'Bebekler enerjinizi hissediyor' derlerdi de inanmazdım. Oğlum ağladığında ona, 'Babacığım yanındayız. Annen, baban seni çok seviyoruz. Korkma' diyorum, susuyor yeminle.

"HEM ÇALIŞTIK HEM TATİL YAPTIK"

Emre Karayel, önceki gün eşi Gizem Demirci ile Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Aracını beklediği esnada ayaküstü muhabirler ile sohbet eden ünlü isim "Yaz çok güzel geçti, hem çalıştık hem tatil yaptık" dedi.

"BEN UYUYORUM VALLA"

Karayel muhabirlerin, "Baba olmak nasıl hissettiriyor size?" sorusuna "Müthiş bir duygu, tarif edemem, dünyanın en güzel olayı. Baba olmayanlara tavsiye ederim. Bir dakika bile düşünmesinler. Tabii ki zorlukları var ancak tatlı zorluklar bunlar. Mesala sabah saat 6'da 'Baba' diye uyandırması zorluyor haliyle ama sağ olsun hanım genelde uykusuz kalıyor. Ben uyuyorum valla" diyerek cevap verdi.
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