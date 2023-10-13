Cenaze detayları belli oldu

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci'yi kaybetmenin acısını yaşadı. Özge Özpirinçci'nin babası Kadri Emrah Özpirinçci'nin cenaze töreni detayları belli oldu.

Ekranların aranılan yüzlerinden olan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci baba acısı ile sarsıldı. "Melekler Korusun" dizisinde rol almasının ardından yıldızı bir anda parlayan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadri Emrah Özpirinçci hayatını kaybetti.



ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN BABASININ CENAZE TÖRENİ DETAYLARI BELLİ OLDU



Kadri Emrah Özpirinçci'nin cenazesi, cumartesi günü Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



Büyük bir acı yaşayan Özpirinçci'ye yakınları büyük destek oldu. Ünlü oyuncunun hayranları ise taziye dileklerinde bulundu.