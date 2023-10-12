Wanda Nara, Mauro Icardi'yi kızdırdı

Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kalırken 8 golle krallık yarışının zirvesinde yer alan ve sarı-kırmızılı taraftarlarla bağı her geçen gün daha da güçlenen Mauro Icardi, Arjantin basınında gündem oldu.Arjantin basınından Caras'ta yer alan habere göre Mauro Icardi, Wanda Nara ile L-Gante arasındaki gizli buluşmayı öğrenince öfkeden adeta çılgına döndü.İddiaya göre Arjantin'e yeni gelen Wanda'nın, şarkıcı L-Gante'nin evini ziyaret ettiği ortaya çıktı. Antalyaspor maçı sonrası Icardi bu haberi takım arkadaşlarıyla birlikte uçakta öğrendi. Yıldız golcü bu haberi öğrenmesinin ardından adeta çılgına döndü. Uçakta bulunan görgü tanıkları, Icardi'nin öfkesinin gözle görülür düzeyde olduğunu ve takım arkadaşlarının onu sakinleştirmek için müdahale etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.Ayrıca haberin detaylarında, Icardi'nin Instagram paylaşımında bu olaya göndermede bulunduğu da belirtildi. Icardi paylaşımında, bir aslan fotoğrafı paylaşırken "Köpek havladığında aslan asla arkasını dönmez." ifadelerini kullanmıştı.2000'de Arjantin'de dünyaya gelen L-Gante, 2017'de ilk şarkısını çıkardı. L-Gante'nin 2021'de dünyaya gelen Jamaika isimli bir kız çocuğu var.