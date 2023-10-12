Paylaşımı olay oldu!

Kanal D’nin; yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği reyting rekortmeni dizisi 'Yargı', üçüncü sezonuna 24 Eylül'de start verdi. Seyircilerin uzun süredir heyecanla beklediği dizi, yine ters köşe hikayesiyle büyük beğeni topladı.Yayınlanan son bölümüne Pınar Deniz'in canlandırdığı Ceylin ile Kaan Urgancıoğlu'nun canlandırdığı Ilgaz'ın kızı Mercan'ın kaybolduğu anların gösterilmesi damga vurdu."EN SEVDİĞİM"Deniz, Ab’de 6,17 reyting yüzde 19,96 izlenme payı ile 20+ABC1’de 6,68 reyting yüzde 18,58 izlenme payı ile Total’de ise 5,61 reyting yüzde 16,70 izlenme payı elde ederek gecenin birincisi olan bölümün ardından 2.8 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.Ormanlık alanda koşarken çekilen bir fotoğrafını "En sevdiğim" notuyla yayınlayan güzel oyuncuya, kısa sürede 90 binden fazla beğeni geldi."MERAK ETME ABLA BİZ DE MERCAN'I ARIYORUZ"Hayranları, ünlü isme; "Bizim de en sevdiğimiz sensin", "Unutma Pınar'ım, sen aslında Ceylin değilsin", "Ya Allah aşkına Mercan'ı bulan Pınar Deniz'e haber versin, kadın dizide harap oldu" ve "Merak etme abla bizde Mercan’ı arıyoruz" gibi yüzlerce yorum yağdırdı.