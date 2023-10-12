Melek Mosso evlendi

Son dönemin popüler şarkıcılarından biri olan Melek Mosso ile manken Serkan Sağdıç dünyaevine girdi.

Şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır aşk yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile hayatını birleştirdi.Mersin'de nikah masasına oturan çifti sevenleri yalnız bırakmadı. Birbirlerine "evet" diyen Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, Minnie Riperton'un meşhur şarkısı Lovin' You ile de ilk danslarını etti.Melek Mosso gelinliğini straplez model tercih ederken Serkan Sağdıç damatlık seçiminde tercihini bej renginden yana kullandı.