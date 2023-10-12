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Engin Şenkan'dan 'Ahir' açıklaması!

'Son Akşam Yemeği' filminde cumhuriyetin ilanından önceki gece hazırladığı yemekle çok önemli bir misyon üstlenen 'Ahir' rolünü canlandıran usta sanatçı Engin Şenkan, "Karakterimi çok sevdim. Uzun zamandır beklediğim bir roldü" dedi.

Ekleme: 12.10.2023 - 00:40 Güncelleme: 12.10.2023 - 00:41 / Editör: Ozge Selin
27 Ekim’de vizyona girecek 'Son Akşam Yemeği' filminin başrol oyuncusu Engin Şenkan, Çankaya Köşkü’nün mutfağında diğer çalışanlarla birlikte tarihi değişimlere tanıklık ederken, torunu ile birlikte yaşam mücadelesi veren deneyimli aşçı Ahir Usta karakterini canlandırıyor.

ÇANAKKALE GAZİSİ AŞÇI AHİR

Cumhuriyet’in ilanından önceki gece önce hazırladığı yemeklerle çok özel bir görev üstlenen Ahir Usta, hem 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu mutfağında başaşçı olarak padişaha hizmet etmiş hem de yüzü geleceğe dönük, değişen Türkiye’de Mustafa Kemal Paşa’nın yanında yer almış 70 yaşında bir Çanakkale gazisidir.

Engin Şenkan'dan 'Ahir' açıklaması!

"ONUR DUYDUĞUM BİR ROL"

Usta sanatçı, “Çanakkale’de Atatürk’le birlikte savaşmış, yediği kurşunla bir eli çolak kalmış ama buna rağmen Atatürk’ün baş aşçısı olmuş böylesine cesur, güçlü bir karakteri sinemada oynamayı her aktör ister. Üstelik duygu yoğunluğu oldukça yüklü bir kişiliği vardı, hele ki torunu ile olan sahnelerinde. Ahir’i çok sevdim ve 'uzun zamandır hasretini çekip beklediğim rol karşıma çıktı' diye sevindim. Benim için çok özel, onur duyarak oynadığım bir film" açıklamasını yaptı.

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