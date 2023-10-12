Bir set aşkı daha ortaya çıktı!

İki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ardından, bir set aşkı daha ortaya çıktı.

Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinde iki aşığı canlandıran iki ünlü oyuncu Beril Pozam ve Ersin Arıcı tarafından sürpriz bir haber geldi.



Aşktan yeni haber



Beril Pozam'ın hayat verdiği Suna ve Ersin Arıcı'nın canlandırdığı Abidin, dizide birbirine kavuşamayan aşıkları oynuyor. Ünlü çiftin, çekim için gittikleri Marmaris'te öpüştükleri iddia edildi.



Beril Pozam, bir süredir meslektaşı Erdem Kaynarca ile aşk yaşıyordu.