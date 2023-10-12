Beyazıt Öztürk'ten nostaljik paylaşım!

Fenomen program 'Beyaz Show' ile Kanal D ekranında 22 yıl boyunca gönüllerde taht kurdu. 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' ve 'Yalan Dünya' gibi dizi ve sinema filmlerinde rol aldı... Hatta 1999'da bir de türkü albümü çıkardı... Son olarak 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan Beyazıt Öztürk, nostaljik paylaşımı ile takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

12 Mart 1969 tarihinde Bolu'da dünyaya gelen Beyazıt Öztürk, babası Ali Rıza Öztürk'ün polis olması nedeniyle ilk ve orta öğrenimini Anadolu'nun farklı illerinde tamamladı. Gemlik Lisesi mezunu olan Beyaz, güzel sanatlara yöneldi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Seramik-Heykel Bölümünü kazandı.AMATÖR RADYOCUNUN KARİYER YOLCULUĞUEskişehir'de üniversite eğitimini sürdürürken radyo programcılığıyla ilgilenmeye başlayan Beyaz, ev arkadaşının kurduğu radyoda program sunmaya başladı. Bir radyonun teklifi üzerine yolu İstanbul'a düştü. Profesyonel yayıncılığa başlayan Beyaz, geniş bir dinleyici kitlesi oluşturmayı başardı.HAYATININ DEĞİŞTİĞİ AN22 sene (1996-2018) boyunca sürdürdüğü 'Beyaz Show' ile hafızalarda yer eden Beyazıt Öztürk, yıllar önce verdiği röportajda, bir radyo kanalından aldığı iş teklifi üzerine İstanbul'a geldiğini ve hayatının değiştiğini anlatmıştı.BEĞENİ YAĞDIÇocukluğu Ankara, Bursa ve Eskişehir arasında geçen Beyazıt Öztürk, yıllar önce çekilen siyah beyaz aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafa "1980, Ankara Yenimahalle" notunu düşen 54 yaşındaki şovmen, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.'BEYAZ SHOW' SÜRPRİZİAcun Ilıcalı, yakın arkadaşı Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show'un ekranlara döneceğiyle ilgili sinyaller vermişti. Ünlü televizyoncu, konuk olduğu programda konu hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı. Ilıcalı, "Beyaz Show yılbaşında olacak. Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.