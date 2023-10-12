Aşk hayatıyla ilgili konuştu

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici, aşk hayatı hakkında konuştu.

İrem Derici, önceki akşam İstanbul’da iddialı bir konser verdi.



Üç milyon TL harcadı



Üç milyon TL’ye mal olan konserde Derici, 16 kişilik orkestrası ve 20 dansçıdan oluşan ekibiyle sahneye çıktı.



Dev prodüksiyonda 150 kişi çalıştı. Marakeş, Amsterdam, İstanbul ve New York olmak üzere dört bölüme ayrılan konser; dekorlar, sayısız kostüm, LED ekranlar ve ışık şovları ile eşi benzeri görülmemiş görkemli bir şova dönüştü.



"Ben cimriliği sevmiyorum"



Şarkıcı, "Ben cimriliği sevmiyorum. Bir LED ekran iki kostüm; o benlik değil. Yıllardır kazandığım parayı şovlarıma ve kliplerime yatırıyorum. Kendime çok cimriyim, arkadaşlarıma 100 bin liralık hediye alırım. Kendime harcamam, lüksü hiç sevmem." dedi.



"Herkes kendi hayatına baksın"



Sahne öncesi habercilerle bir araya gelen İrem Derici “Neden bu kadar sık sevgili değiştiriyorsunuz?” sorusuna bozuldu. Sonra "Bugün başka şeyler sorup benim 3 milyonluk sahne şovumun önüne geçemezsiniz. Hiç boşuna uğraşmayın. Az bile sevgili değiştiriyorum, herkes kendi hayatına baksın, 3 gün sonra yine aşık olurum kimseye de hesap vermem." cevabını verdi.