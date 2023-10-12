  • USD: 27,69 - 27,74
  • EURO: 29,36 - 29,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aleyna Tilki: Durmasaydım kaybolurdum

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyada takipçileriyle dertleşti. Yeni şöhret olduğu dönemde çevresindekilerin sözlerine kulak verseydi kaybolacağını belirten popçu, 'Sezen Aksu' itirafıyla dikkat çekti.

Ekleme: 12.10.2023 - 00:48 Güncelleme: 12.10.2023 - 00:50 / Editör: Ozge Selin
‘Sen Olsan Bari’, ‘Yalnız Çiçek’, ‘Cevapsız Çınlama’ gibi şarkılarıyla tanınan 22 yaşındaki Aleyna Tilki, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla ilgili adından sıkça söz ettiriyor.

Tilki, son olarak sosyal medyada takipçilerine içini döktü.

“DEDİKLERİNİ YAPSAYDIM KAYBOLACAKTIM”

Şöhreti yakaladığı dönemde çevresindekilerin kendisine “Aleyna ün varken devam et, durma kaybolursun” dediğini söyleyen Tilki, “Dediklerini yapsaydım, istemediğim şekilde devam etseydim asıl kaybolacaktım. Bazı şeylere ‘durun, karışmayın’ dedim. Asla umursamadım, durdum. Kendimi kazandım” dedi.

Aleyna Tilki: Durmasaydım kaybolurdum

“BİR SÜRÜ ARKADAŞ ELEDİM”

Aleyna Tilki, geçen sene depresyona girdiğini de belirterek, “Gün geçtikçe hayatımda başka başka duygular da yaşadım. Arkadaşlarımla çok güzel günler geçirdim. Sonra böyle kimseyi görmek istemediğim günler de oldu. Kendime mutluyken de mutsuzken de beni kabul edecek arkadaşlar seçtim. Bir sürü arkadaş eledim” diye konuştu.

“MEZARLIKLARDA VAKİT GEÇİRMEYİ ÇOK SEVDİM”

İki gün önce hayatını kaybeden dostu, sanatçı Haluk Akakçe’nin ölüm haberini aldığı için çok üzgün olduğunu söyleyen Tilki, “Varoluşçuluk felsefesini de seviyorum. Başımıza bir şey gelebilir, birini kaybedebiliriz. Bunların hepsi doğal. O yüzden ölümü anlayan bir tarafım var. Mezarlıklarda vakit geçirmeyi çok sevdim. Çünkü beni sıfır noktasına götüren bir yer” dedi.

Aleyna Tilki: Durmasaydım kaybolurdum

SEZEN AKSU’NUN NASİHATI

Sezen Aksu’nun kendisine nasihat verdiğini de anlatan Tilki, “2018 yılında Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ‘en iyi pop kadın şarkıcı’ ödülünü kazanmıştım. Törende ‘Gerçek Aleyna’yı göstermek istiyorum’ dedim. O konuşmam olay olmuştu. Sezen Aksu beni aradı, ‘Anlatmak istediklerini şarkı yazarak anlat’ dedi. Ben de duygularımı şarkıyla anlatmaya karar verdim. Daha az konuşan biri olmaya başladım” diye konuştu.
Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 ayda 309 terörist etkisiz hale getirildi
İYİ Parti'de istifa furyası sürüyor! Ankara, Elazığ ve Isparta'dan peş peşe istifa haberleri...
Başkan Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu: İndirim yağmuru başlıyor! Tarım Kredi Marketleri de kampanya başlattı
Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulma planı! İşte kongredeki tartışmanın perde arkası
KYK burs başvuruları başladı
İsrail soykırıma girişti: Gazze'de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze'de son durum...
İnsanlık Gazze'de enkaz altında kaldı! İsrail'in hedefi Filistin'i haritadan silmek
Dünya bu çığlığa sessiz: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bin kişiyi geçti
Başkan Erdoğan rehine siviller için devreye girdi
TBMM'de gündem İsrail-Filistin çatışması
İsrail katliam yapıyor! Fosfor bombası ile saldırı! Kaçmanın hiçbir yolu yok: İnsan derisine değdiğinde kemiklere kadar eritiyor...
Putin'den son dakika İsrail Filistin açıklaması: Ciddi sorunlara neden olacak
İstanbul'da İETT otobüsü yayayı ezdi: Dehşet anları kameraya böyle yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Başkan Erdoğan: İsrail böyle devam ederse örgüt muamelesi görür
Yabancı yatırımcılardan çok konuşulacak Mehmet Şimşek yorumu!
İntikam saldırısı: İsrail 'Aksa Tufanı'nın mimarı Deif'in ailesine bomba yağdırdı
Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var
Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi için yeni açıklama!
Muharrem İnce'den İsrail-Filistin çatışmasına yorum: Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum
Meteoroloji duyurdu! Karla karışık yağmur kapıda!

Meteoroloji duyurdu! Karla karışık yağmur kapıda!

AB'den Elon Musk'a 24 saat süre! Yasa dışı içerikleri kaldır

AB'den Elon Musk'a 24 saat süre! Yasa dışı içerikleri kaldır

Gazze'deki katliamın uydu görüntüleri ortaya çıktı

Gazze'deki katliamın uydu görüntüleri ortaya çıktı

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar: E-Devlet'te yeni dönem resmen başladı bugünden itibaren kullanılmaya başlanacak

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar: E-Devlet'te yeni dönem resmen başladı bugünden itibaren kullanılmaya başlanacak

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!