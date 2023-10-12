Aleyna Tilki: Durmasaydım kaybolurdum

‘Sen Olsan Bari’, ‘Yalnız Çiçek’, ‘Cevapsız Çınlama’ gibi şarkılarıyla tanınan 22 yaşındaki Aleyna Tilki, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla ilgili adından sıkça söz ettiriyor.Tilki, son olarak sosyal medyada takipçilerine içini döktü.“DEDİKLERİNİ YAPSAYDIM KAYBOLACAKTIM”Şöhreti yakaladığı dönemde çevresindekilerin kendisine “Aleyna ün varken devam et, durma kaybolursun” dediğini söyleyen Tilki, “Dediklerini yapsaydım, istemediğim şekilde devam etseydim asıl kaybolacaktım. Bazı şeylere ‘durun, karışmayın’ dedim. Asla umursamadım, durdum. Kendimi kazandım” dedi.“BİR SÜRÜ ARKADAŞ ELEDİM”Aleyna Tilki, geçen sene depresyona girdiğini de belirterek, “Gün geçtikçe hayatımda başka başka duygular da yaşadım. Arkadaşlarımla çok güzel günler geçirdim. Sonra böyle kimseyi görmek istemediğim günler de oldu. Kendime mutluyken de mutsuzken de beni kabul edecek arkadaşlar seçtim. Bir sürü arkadaş eledim” diye konuştu.“MEZARLIKLARDA VAKİT GEÇİRMEYİ ÇOK SEVDİM”İki gün önce hayatını kaybeden dostu, sanatçı Haluk Akakçe’nin ölüm haberini aldığı için çok üzgün olduğunu söyleyen Tilki, “Varoluşçuluk felsefesini de seviyorum. Başımıza bir şey gelebilir, birini kaybedebiliriz. Bunların hepsi doğal. O yüzden ölümü anlayan bir tarafım var. Mezarlıklarda vakit geçirmeyi çok sevdim. Çünkü beni sıfır noktasına götüren bir yer” dedi.SEZEN AKSU’NUN NASİHATISezen Aksu’nun kendisine nasihat verdiğini de anlatan Tilki, “2018 yılında Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ‘en iyi pop kadın şarkıcı’ ödülünü kazanmıştım. Törende ‘Gerçek Aleyna’yı göstermek istiyorum’ dedim. O konuşmam olay olmuştu. Sezen Aksu beni aradı, ‘Anlatmak istediklerini şarkı yazarak anlat’ dedi. Ben de duygularımı şarkıyla anlatmaya karar verdim. Daha az konuşan biri olmaya başladım” diye konuştu.