'Vergi krizi' iddiasına cevap!

Şarkıcı Hande Yener, "Fenerbahçe USA Derneği'nin ABD’de düzenlediği baloda vereceği konsere vize reddi aldığı için gidemedi" haberlerine açıklık getirdi.

Hande Yener'in, daha önce turist vizesiyle ABD'ye gittiği ve burada konser verdiği belirtildi. Ünlü şarkıcının vergi ödemediği için yeni vize alamadığı öne sürüldü.



ÇALIŞMA İZNİ VİZESİYLE GİTTİ



Söz konusu iddiayı yalanlayan Hande Yener, red almadığını, vize başvuru sonucunun yetişmemesi nedeniyle konsere gidemediğini açıkladı. Şarkıcının, 2022 yılında ABD’ye konser için çalışma izni vizesi belgesiyle gittiği öğrenildi.