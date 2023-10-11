Ünlü çiftten yeni pozlar...

Özcan Deniz, oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğini 2019 yılında olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, kısa bir süre sonra modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER51 yaşındaki şarkıcı, 20 Ocak'ta sürpriz şekilde kendisinden 22 yaş küçük Samar Dadgar ile hayatını birleştirmişti. Samar Dadgar, evlilik haberlerinin yayılmasının ardından gelinlikli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.YENİ POZLARINI PAYLAŞTISon olarak hamile olduğu ve bu nedenle eşinin Kıbrıs'taki konserine gidemediği ortaya çıkan Samar Dadgar, 215 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından Deniz ile yeni karelerini paylaştı.Ünlü ismin kısa sürede 20 binden fazla beğeni alan gönderisindeki yorumları sınırlandırması da dikkatlerden kaçmadı.