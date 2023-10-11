Serpil Tosun'dan manidar paylaşım!

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, önceki haftalarda Nişantaşı'nda bir erkek ile yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Seyhan'ın görüntülendiği kişinin oyuncu Cansu Tosun'un Serpil Tosun ile evli olan babası Kenan Tosun olduğu ortaya çıkmıştı.Sürpriz ilişkinin ardından Cansu Tosun’un annesi Serpil Tosun, sessizliğini bozarak konuyla ilgili açıklama yapmıştı."ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"Yazlık evlerinde bir araya gelen ve ailece görüşen Seyhan Ümran ile Kenan Tosun'un arkadaşlığının bir süre sonra aşka dönüştüğü iddialarıyla ilgili '2. Sayfa'ya konuşan Tosun, şu ifadeleri kullanmıştı:Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Allah’a havale ediyorum onları.MANİDAR PAYLAŞIMHer eşinin hem de arkadaşının ihanetine uğrayan Serpil Tosun, son olarak Instagram sayfasından yaptığı manidar bir paylaşımla gündeme geldi.Oğlu ve kızının yer aldığı kareyi "Ailem" notuyla paylaşan Tosun, eşi Kenan Tosun'un yer aldığı tüm fotoğrafları ise sayfasından kaldırdı."UMARIM GERÇEK MUTLULUĞU YAKLARSINIZ"Serpil Tosun'un bu gönderisine; "Umarım gerçek mutluluğu bu saatten sonra yakalarsınız Serpil hanım", "Maşallah güzel aileye" ve "Dağ gibi evlatların var, giden gitsin" gibi yorumlar yapıldı.