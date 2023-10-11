Selin Demiratar'dan metro pozu...

Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren oyuncu Selin Demiratar, tatil için Londra'ya gitti. Ulaşım için metroyu tercih eden ünlü isim, fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.

"Acı Hayat" dizisiyle tanınan "Adanalı", "Şüphe", "Huzur Sokağı" gibi şöhreti yakalayan Selin Demiratar, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.2020 yılında Mehmet Ali Çebi ile dünyaevine giren Selin Demiratar, tatil için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.Ünlü oyuncu, ulaşım içinse metroyu tercih etti. Demiratar, verdiği pozları da takipçileriyle paylaştı.