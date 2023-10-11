İbrahim Erkal'ın kızından duygusal paylaşım

'Canısı', 'Çare Gelmez', 'Sen Aldırma' ve 'De Get Yalan Dünya' gibi unutulmaz eserlere imza atan İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybetti ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçirmişti. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Erkal, 11 Mayıs'ta hayatını kaybetti.Henüz 51 yaşında vefat eden sanatçı, ardında gözü yaşlı eş ve üç çocuk bıraktı.Hayata gözlerini yumalı altı yıl olan Erkal'ın eşi Filiz Akgün ve kızı Dilara, usta sanatçının 56. doğum gününü Instagram'da peş peşe paylaştıkları fotoğraflarla kutladılar. Filiz Akgün, Erkal'ın fotoğrafını "Aşkıma... Doğum günün kutlu olsun... Seni seviyorum." notuyla paylaştı.Dilara ise babasıyla görüntülerine kalp ve güvercin emojisi koydu.