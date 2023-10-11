Filtreyi abartınca gündem oldu!

Yeşilçam’da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.Özellikle Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği yapımlarla hafızalara kazınan ve Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle büyük beğeni toplayan Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti."FİLTRE ABARTI""Yaz günlerinden küçük bir derleme" notuyla paylaşım yapan güzel isim bu sefer filtreyi abartınca eleştirildi. 68 yaşındaki güzel oyuncunun pozlarını görenler "Filtre abartı", "Ne gerek var bu filtrelere", "Doğal haliniz güzel filtre saçma olmuş" yorumlarında bulundu.GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR?Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Fatih Kız Lisesi’nde tamamladıktan sonra LCC kursunu bitirdi.1973 yılında düzenlenen geleneksel Ses Dergisi artist yarışmasına katılan Gülşen Bubikoğlu, ilk elemelerden itibaren dikkatleri üzerine çekti ve yarışmanın rakipsiz favorisi oldu. Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu’nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına 'merhaba' dedi.1974 yılında yapımcısı Türker İnanoğlu ile dünyaevine giren Gülşen Bubikoğlu, 1977 yılında Zeynep İnanoğlu’nu dünyaya getirdi.Gülşen Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu ve çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi.Gülşen Bubikoğlu, uluslararası projeler içinde yer aldı. Baş Belası, Üçkağıtçılar ve Mücevher Hırsızları gibi filmlerde İtalyanlar ile birlikte çalıştı.Türk sinemasının yıldızları arasında yer alan yetenekli oyuncu, Macaristan, Moskova, Kuveyt, Cannes gibi festivallerde Türkiye’yi temsil etti. 1981 yılında ilki çekilen Gırgıriye filminde canlandırdığı Gülliye karakteri ile izleyiciler tarafından dikkatleri üzerine çekti. Serinin devam filmleri; Gırgıriyede Şenlik Var, Gırgıriyede Cümbüş Var ve Gırgıriyede Büyük Seçim ise unutulmazlar filmler arasına girdi.