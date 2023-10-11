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Beyaz Gazete
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Beyaz Show ekranlara geri mi dönüyor?

Bir dönem cuma gecelerinin vazgeçilmez programları olan Beyaz Show'un geri döneceğine dair haberler sosyal medyada gündem oldu. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı katıldığı bir YouTube programında Beyaz Show'un geri döneceğine dair müjdeli haberi duyurdu.

Ekleme: 11.10.2023 - 09:14 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, daha önce Beyaz Show'un ekranlara döneceğiyle ilgili bazı sinyaller vermişti. TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Acun Ilıcalı, Beyaz Show programının yeniden başlayacağına dair açıklamada bulundu.

Beyaz Show, Türkiye'nin en sevilen talk show programlarından biri olarak uzun yıllar boyunca izleyicileri ekrana kilitlemişti.
Her cuma ekranlara gelen program, izleyicileri televizyon başına kilitleyen bir yapıya sahipti.

"ÜLKENİN BEYAZ SHOW'A İHTİYACI VAR"

Acun Ilıcalı, Beyaz Show’un yılbaşında ekranlara döneceğini dile getirdi. Ilıcalı, "Beyaz Show yılbaşında olacak. Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var" sözleriyle müjdeyi paylaştı.

1996 YILINDA BAŞLADI

Beyazıt Öztürk’ün ‘Beyaz Show’ adlı talk-show programı 6 Aralık 1996’da Kanal D’de ilk bölümüyle yayına başlamıştı. İlk bölümün konukları Hande Ataizi ve Okan Bayülgen’di.

Cüneyt Arkın, Aşkın Nur Yengi, Nazan Öncel, Mehmet Ali Erbil, Barış Manço, Cem Yılmaz, Demet Akbağ, Yaşar, Sertap Erener, Kenan Doğulu, Hülya Avşar, Ebru Gündeş, Ahmet Kaya, Mustafa Sandal, Şener Şen, Cem Karaca, Samantha Fox, Ruslana, Jean-Claude Van Damme, Julio Iglesias, Belinda Carlisle, Kerim Abdülcabbar, Carmen Electra, Megan Fox, Karolina Kurkova gibi çok sayıda konuk ağırlanan programda izleyicilerle telefon bağlantıları da yapıldı.

2018 YILINDA YAYINDAN KALDIRILDI

Programda dönem dönem Öztürk’ün canlandırdığı farklı karakterlerin yer aldığı skeçler de yayınlandı. 22 sezon boyunca süren program 4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yapıp yayından kaldırılmıştı.
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