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Şebnem Schaefer son haliyle şaşırttı

Bir döneme hem yaptığı işlerle hem de sansasyonel açıklamalarıyla damgasını vuran ünlü manken Şebnem Schaefer, son halini Instagram hesabından yayınladı.

Ekleme: 10.10.2023 - 09:08 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
2005-2008 yılları arasında yayınlanan Emret Komutanım dizisinde Alev Hemşire rolüne hayat veren Alman model Şebnem Schaefer'in son haliyle gündem oldu.

Sosyal medya hesabından fotoğrafını yayınlayan güzel modelin son haline takipçileri beğeni yağdırdı. Schaefer'i görenler 'Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş' dedi.

Tek Türk mode

2000 yılında Türkiye'ye tatil için geldiği sırada keşfedilen Şebnem Schaefer, adını, sunduğu SMS Size Milyarlar Sunuyoruz adlı yarışmayla duyurdu. Ardından Ford Models Super Model Of The World yarışmasında aldığı birincilikle ünlendi. 2001'de Amerika’da Miami Beach’te düzenlenen "Super Model of the World" yarışmasında Türkiye'yi temsil eden ünlü manken, aynı dönemde bir markanın mayo katalog çekimi için kullandığı tek Türk model oldu.

Sabah Şekerleri ve Buzda Dans programlarında izleyici karşısına çıkan güzel manken; Lise Defteri, O Şimdi Asker ve Emret Komutanım ve Arka Sokaklar gibi yapımlarda oyunculuk deneyimi de elde etti.

Şişli Belediye Meclisi Üyesi Adayı

Politikaya da merakı olan Şebnem Schaefer, 2009 yılında Şişli Belediye Meclisi Üyesi Adayı gösterilmişti. Hristiyan Demokrat Partisi'nin Kadın Kolları'nda çalışan ünlü manken, 2018 yılından beri dizi oyunculuğu yapmıyor.

Şebnem Schaefer, şimdilerde Bloomberg TV'de yayınlanan Yaşam ve Maden isimli programda izleyici karşısına geçiyor.

Şebnem Schaefer son haliyle şaşırttı
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