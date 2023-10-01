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Yeni imajıyla gündem oldu

Eğlence programıyla adını duyuran oyuncu Büşra Pekin, verdiği kilolarla ve yaptırdığı estetiklerle tanınmaz oldu. Sosyal medya kullanıcıları Pekin'e yorum yağdırdı.

Ekleme: 1.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 1.10.2023 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin sevilen programı 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' oyuncularıyla unutulmazlar arasında yer alıyor.

Eski sezon oyuncuları şimdilerde farklı projelerde kendini gösteriyor.

Birbirinden ünlü isimlerin o zamandan bu yana değişimleri ise dikkat çekiyor.

Yeni imajıyla gündem oldu

Bu isimlerden biri de hiç şüphesiz Büşra Pekin.

Programın ardından kilo veren ve estetik yaptıran Pekin, bambaşka biri oldu.

Yeni imajıyla gündem oldu

"Eski halinden eser yok"

Son olarak saçlarını sarıya boyatan ve kısacık kestiren oyuncu, sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

Pekin'i görenler tanıyamazken, "O eski halinden eser yok şimdi" yorumunda bulundu.

"Eskimi de seviyorum yenimi de"

41 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Pekin, gündem olunca bir paylaşım daha yapıp şu notu ekledi.

Twitter’da TT olmuşum minnoşluğu. Rollerimde farklı görünmekten ve kişisel dünyamda değişmekten ve gelişmekten büyük keyif alıyorum. Eskimi de seviyorum, yenimi de. Sizi daha çok.

Yeni imajıyla gündem oldu
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