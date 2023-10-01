Yeni imajıyla gündem oldu

Bir dönemin sevilen programı 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' oyuncularıyla unutulmazlar arasında yer alıyor.Eski sezon oyuncuları şimdilerde farklı projelerde kendini gösteriyor.Birbirinden ünlü isimlerin o zamandan bu yana değişimleri ise dikkat çekiyor.Bu isimlerden biri de hiç şüphesiz Büşra Pekin.Programın ardından kilo veren ve estetik yaptıran Pekin, bambaşka biri oldu.Son olarak saçlarını sarıya boyatan ve kısacık kestiren oyuncu, sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.Pekin'i görenler tanıyamazken, "O eski halinden eser yok şimdi" yorumunda bulundu.41 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Pekin, gündem olunca bir paylaşım daha yapıp şu notu ekledi.Twitter’da TT olmuşum minnoşluğu. Rollerimde farklı görünmekten ve kişisel dünyamda değişmekten ve gelişmekten büyük keyif alıyorum. Eskimi de seviyorum, yenimi de. Sizi daha çok.