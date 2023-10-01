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Beyaz Gazete
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Yeni aşkı ortaya çıktı!

Mısırlı milyarder eşi ile psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanan Şeyma Subaşı'nın yeni bir ilişki yaşadığı iddia ediliyor. İddiaya konu olan isim ise Burak Ateş...

Ekleme: 1.10.2023 - 01:07 Güncelleme: 1.10.2023 - 01:08 / Editör: Ozge Selin
Şeyma Subaşı, bu kez boşanma davasıyla gündeme geldi.

Mısırlı milyarder sevgilisi ile görkemli bir düğünle evlenen Subaşı’nın mutluluğu 4 ay sürdü.

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken Şubaşı’nın evlendikten sonra sessizliğe bürünen hali akılları kurcaladı.

Tek celsede boşandı

Psikolojik şiddet gördüğü iddia edilen Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’nin resmi olarak boşandığı açıklandı.

Subaşı’nın eski eşi Acun Ilıcalı’nın, “Boşan ben arkandayım” dediği ve maddi manevi her türlü desteği vereceği ortaya atıldı.

Boşandı, yeni bir aşka yelken açtı

Boşanma gündemi ile konuşulan Subaşı’nın bu sırada yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Subaşı’nın düğününe davet edilen isimler arasında olduğu iddia edilen Burak Ateş ile bir aşk yaşadığı öne sürülüyor. Bir diğer yandan Burak Ateş’in bir dönem manken Şevval Şahin ile ilişki yaşadığı biliniyor.

Yeni aşkı ortaya çıktı!
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