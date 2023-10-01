Yeni aşkı dolandırıldı!

Şükrü Özyıldız ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, Moda Haftası için Paris'e gitti.Paris'te defilelere katılan ve bir markayla anlaşma imzalayan Çetinkaya, fotoğraflarını çekmesi için bir fotoğrafçıyla anlaştı.Fotoğrafçıya birbirinden güzel pozlar veren Çetinkaya, sosyal medya hesabından açtığı kanalda dolandırıldığını söyledi.Kanalında fotoğraflarını çeken şahsın ortadan kaybolduğunu söyleyen Sibil Çetinkaya, parasını verdiğini de belirtti.Footğrafçıya defalarca mesaj atan ve ulaşamayan Çetinkaya, marka için çektirdiği kareleri yayınlayamadı.Uzun uğraşları sonucu fotoğrafçıyı polise vereceğini söyleyen Çetinkaya, karelerin bir gün sonra eline ulaştığını yazdı.