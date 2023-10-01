Oğlunun adını resmen değiştirdi!

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük üyesi, ABD'li magazin yıldızı Kylie Jenner'in, eski sevgilisi Travis Scott ile birlikteliğinden Şubat 2022'de dünyaya gelen oğlunun adını resmen değiştirdiği ortaya çıktı.

Kylie Jenner ile Travis Scott, 2017 yılında aşk yaşamaya başlamış, kızları Stormi Şubat 2018’de dünyaya gelmişti. 26 yaşındaki milyarder girişimci, Şubat 2022'de ikinci kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.



İkinci çocuklarına Wolf adını veren ünlü çift, daha sonra kişiliğine uymadığına karar verip, oğullarının adını değiştirmeyi seçmişlerdi.



"HER YERDE BU İSMİ GÖRÜYORUM"



Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Oğlumuzun adı artık Wolf değil, bilginize. Bu isimle kendisi gibi hissetmediğini düşündük. Her yerde bu ismi gördüğüm için sizinle de paylaşmak istedim” ifadelerini kullanmıştı.



İSİM DEĞİŞİKLİĞİ RESMİLEŞTİ



Geçtiğimiz ocak ayında ilişkilerini sonlandıran Jenner ile rapçi Scott (32), haziran ayında oğullarının adını 'Aire' koydu. TMZ'nin haberine göre; ünlü çiftin oğlunun adı resmen 'Aire Webster' oldu.



AYLAR SONRA OĞLUNU YÜZÜNÜ GÖSTERDİ



Kayli Jenner, 22 Ocak'ta ilk kez sevimli oğlunun yüzünü, kalp emojisi ve "Aire" mesajı ile sosyal medyada göstermişti. Beğeni ve yorum yağan gönderi, Travis Scott ayrılığından iki hafta sonra gelmişti.