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Beyaz Gazete
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Kaygılaroğlu'ndan Nesrin Cavadzade açıklaması

Nesrin Cavadzade ile Uraz Kaygılaroğlu'nun aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Kaygılaroğlu, önceki gün katıldığı bir davette hakkında çıkan aşk iddialarına son noktayı koydu.

Ekleme: 1.10.2023 - 01:11 Güncelleme: 1.10.2023 - 01:12 / Editör: Ozge Selin
Son zamanlarda yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'ndaydı.

Beyoğlu'nda tanıştığı bir grupla şarkı söyleyen ve ev sahibinin su dökmesiyle gündem olan Kaygılaroğlu'na Nesrin Cavadzade soruldu. Geçtiğimiz günlerde Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlayan Cavadzade, kafaları karıştırmıştı.

Uraz "Aşk yok" dedi

Uraz Kaygılaroğlu ise Nesrin Cavadzade ile arkadaş olduklarını sık sık dile getirmeye başladı.

Romantik video ortaya çıktığında da arkadaş olduklarını söyleyen oyuncu, bunu bir kez daha tekrarladı.

Kaygılaroğlu'nun ayrıca hayatında şu sıralar yeni bir olduğu da öğrenildi...

Kaygılaroğlu'ndan Nesrin Cavadzade açıklaması
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