Kaygılaroğlu'ndan Nesrin Cavadzade açıklaması

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'ndaydı.Beyoğlu'nda tanıştığı bir grupla şarkı söyleyen ve ev sahibinin su dökmesiyle gündem olan Kaygılaroğlu'na Nesrin Cavadzade soruldu. Geçtiğimiz günlerde Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü romantik bir paylaşımla kutlayan Cavadzade, kafaları karıştırmıştı.Uraz Kaygılaroğlu ise Nesrin Cavadzade ile arkadaş olduklarını sık sık dile getirmeye başladı.Romantik video ortaya çıktığında da arkadaş olduklarını söyleyen oyuncu, bunu bir kez daha tekrarladı.Kaygılaroğlu'nun ayrıca hayatında şu sıralar yeni bir olduğu da öğrenildi...