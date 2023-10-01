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Beyaz Gazete
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Çağla Şıkel'den evlilik açıklaması

İlişkisi hakkında konuşan Çağla Şıkel, "Gerçekten evlilik düşüncem yok. İleride evlilik olursa lafımı yerim ama devam eden dostluğum, arkadaşlığım var tabii ki" dedi.

Ekleme: 1.10.2023 - 17:48 Güncelleme: 1.10.2023 - 17:49 / Editör: Ozge Selin
Uzun zamandır Avukat Nail Gönenli ile aşk yaşayan Çağla Şıkel, bir tanıtımda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel hayatı hakkında konuşan Şıkel, evlilikle ilgili sorulan sorulara da samimiyetle cevap verdi.

Evlilik düşünmediğini söyleyen ünlü manken, ileride olursa açıklayacağını da söyledi.

Çağla Şıkel'den dikkati çeken açıklamalar

Çağla Şıkel geçen hafta katıldığı bir organizasyonda 10 aydır mutlu bir birliktelik yaşadığı Nail Gönenli için “İyi bir insan. Uzun zamandır yalnız olmayı tercih ediyordum, bunu kırdı” dedi.

Çağla Şıkel'den evlilik açıklaması
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