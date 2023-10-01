Ayşe Tolga'nın acı kaybı!

Sihirli Annem ve Çocuklar Duymasın dizilerinde yer alan Seda Fettahoğlu'nun hayatını kaybetmesi, kuzeni Ayşe Tolga'yı yasa boğdu.

Sihirli Annem ve Çocuklar Duymasın dizilerinde oynayan Seda Fettahoğlu, hayatını kaybetti.



Fettahoğu, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan Hacı İzzet Parkı'nda ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Fettahoğlu'nun intihar etmiş olmasından şüpheleniliyor.



Seda Fettahoğlu'nun ölümü sanat camiasını yasa boğarken, en fazla ise Ayşe Tolga üzüldü.



Tolga'nın kuzeni çıktı



Fettahoğlu ile kuzen olan oyuncu Ayşe Tolga ise yaşadığı acıyı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



Fettahoğlu'nun ölümünün ardından bir veda mesajı paylaşan Ayşe Tolga, "Hayat en sevdiklerimizle sınar bizi. Güzeller güzeli, akıllı, neşeli, yetenekli kuzum, kuzenim Seda Fettahoğlu' nu kaybettik dostlar. Duanızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.